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    Son dakika: 'de yayımlandı! , Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile Ekonomi ve Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı 'de yayımlandı.

    Erdoğan imzaladı! Kritik atama

    Başkan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına , Ekonomi ve Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.

    Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. yeniden seçildi.

    SABRİ DEMİR KİMDİR?
    'te Sarayevo da eğitim gördüğü dönemde savaşın başlamasıyla eğitimi yarım kaldı. Sabri Demir, bu dönemde Suriye'nin başkenti Şam'da 2 yıl ikamet ederek Arapça eğitimi aldı.

    Sabri Demir, 2009 yılında Başbakanlık Basın ve halkla ilişkiler müşavirliğine atandı. Daha sonra 2013 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atanıp dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlardan sorumlu danışmanı olarak görevine devam etti.

    Sabri Demir, Erdoğan'ın Balkanlardaki tüm çalışmalarında yer aldı.

    Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden sonra 22 Ekim 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olarak atandı.

    Sabri Demir evli ve 2 çocuk babasıdır. Çok iyi derecede Boşnakça, Makedonca, Arnavutça, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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