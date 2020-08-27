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    • 27.08.2020 15:47
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    dakika: 'deki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle oldu

    dakika haberine göre; 'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle oldu. üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

    'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle oldu. üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor. İşte dakika gelişmesinin ulaşılabilen detayları

    BİR FABRİKADA OLDU

    Patlamanın bir fabrikada gerçekleştiği bilgisi verilirken can kaybı ya da yaralı bilgisi yok.

    DUVARLARI YIKILDI

    İlk belirlemelere göre patlamanın etkisi ile fabrikanın duvarlarında yıkılmalar gerçekleşti.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Sultangazi'deki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu
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