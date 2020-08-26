2020 YKS tercih sonuçları açıklandı. Bir üniversiteye yerleşen adaylar da üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. 2020 üniversite kayıtları ne zaman başlar? Öğrenciler için şimdi de kayıt heyecanı başlıyor. İlk olarak e-kayıt yapabilecek öğrenciler, daha sonra kazandıkları okula giderek kayıt işlemlerini tamamlayacak. Peki, üniversite kayıtları ne zaman? İşte, 2020 üniversite kayıt tarihleri!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.