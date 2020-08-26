2020 yılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS tercih sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açtı. Tercih hakkını kullanmayan ya da 2 yıllık ve 4 yıllık programlara yerleşemeyip açıkta kalan adaylar, umutlarını boş kontenjanla belirlenen ek tercih sürecine bıraktı. Peki, kimler YKS ek tercih hakkına sahip? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
YKS EK TERCİH SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek
YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel YetenekSınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.
Tablo 1A'da hangi puantüründe en az kaç puanalan adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih edebilecekleri ya da yükseköğretim programlarına ön kayıt yaptırabilecekleri görülmektedir.
Tablo 6A ve 6B.1ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı/yakınalanda olduğu kabul edilen ek puanları ile yerleştirilebilecekleri lisans programlarını, Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve ek puanları ileyerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.
Tablo 6A'da ve Tablo 6B.1'de yer alan lisans programlarına, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar Tablo 6A'da ve Tablo 6B.1'de yer alan lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmezler.Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo 6B.2'de belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarının boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversiteye yerleşen adaylar kayıtlarını 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Üniversite için elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 aralığında yapılacak.
Buna göre kayıt işlemlerinin 4 Eylül'de bitmesinin ardından üniversiteler kalan boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. Bildirim sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM hazırladığı kılavuzu adayların erişimine açacak.
SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
Adaylar ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanan yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.