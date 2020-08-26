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    • 26.08.2020 12:07
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    Son dakika: Kovid-19'u yenen AK Partili taburcu edildi

    Son dakika haberine göre, 'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi görüp, sağlığına kavuşan AK Parti Grup Başkan Vekili , 27 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

    Kovid-19'u yenen AK Partili isim taburcu edildi

    'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi görüp, sağlığına kavuşan AK Parti Grup Başkan Vekili , 27 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

    AK Parti'li Akbaşoğlu, 30 Haziran'da, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı. 27 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek, bugün taburcu edilen Akbaşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı. AK Partili Akbaşoğlu, mesajında, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşallah" dedi.



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