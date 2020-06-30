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    • 30.06.2020 23:32
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    Son dakika: AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, rutin yaptırdığı koronavirüs (Kovid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını bildirdi.

    AK Parti'li Akbaşoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, rutin yaptırdığı koronavirüs (Kovid-19) testlerinden sonuncusunun pozitif çıktığını bildirdi.

    Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim." ifadelerine yer verdi.

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