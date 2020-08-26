Esnek çalışma nedir, mesai saatleri değişecek mi? Yeni bir dönem başladı Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiriyor!

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren karar verildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında önemli bir karar yayımlandı. Tüm kamu personellerini ilgilendiren kararda, kamda koronavirüs tedbirleri kapsamında esnek çalışma sistemine geçileceğine yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:"COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla. Peki esnek çalışma nedir, mesai saatleri değişecek mi?
Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.
Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır. Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.
İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI
Vakaların son günlerde yeniden artışa geçmesi nedeniyle coronavirüs konusunda yeni tedbirler alınması elzem hale geldi. Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu 'nda da gündeme gelen düzenleme , Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın onayından geçerek Resmi Gazete 'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
ESNEK ÇALIŞMA NE DEMEK? ÇALIŞMA SAATLERİ NE OLACAK?
İhtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin yeni Genelge.
ÖZEL SEKTÖRE GELİR Mİ?
Koronavirüsün en yoğun görüldüğü dönemde özel sektöre de esnek çalışma gelmişti. Şimdilik sadece kamuya esnek çalışma geldi.