"İki yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye geldik. İnegöl'de 5 iş yerinde yangın çıkardım. DEAŞ üyelerinin gönderdiği video ve resimleri izledikçe talimatlardan etkilendim. Birçok video izledim. Yaptığım kundaklama ve yangın eylemleri beni çok da tatmin etmedi. Ben de intihar bombacısı eylemi yapmaya karar verdim. Bunun için hazırlık yapmaya başladım. DEAŞ içindeyken aldığım bomba yapımı eylemleri ve videolardan izlediğim kadarıyla bir intihar yeleği yapmaya karar verdim. Ses getiren bir eylem yapabilmek istiyordum ancak benim için öncelikli hedef polis karakoluydu. En fazla 1 ay içerisinde tüm hazırlığımı tamamlayacaktım."

"YALNIZ KURT OLDUĞUMU ANCAK EYLEM YAPTIKTAN SONRA ANLARDINIZ"