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    • 26.08.2020 19:19
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    Son dakika: nu paylaştı

    Son dakika haberi... 26 Ağustos vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.

    DÜNKÜ VERİLER

    14 İL İÇİN GENELGE YAYIMLANMIŞTI
    İçişleri Bakanlığı, 26 Ağustos'tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya,Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ve bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacağını duyurmuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ağustos koronavirüs vaka tablosunu paylaştı
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