DÜNKÜ VERİLER



14 İL İÇİN GENELGE YAYIMLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, 26 Ağustos'tan itibaren Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya,Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ve bu illerde yapılacak olan düğün ve nikahlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacağını duyurmuştu.