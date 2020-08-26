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    • 27.08.2020 00:46
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    Son dakika: ndan Fransa'ya tepkisi

    Son dakika haberi... Sözcüsü , Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine tepki gösterdi. Fransız uçaklarının GKRY'e geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada "Bir kez daha hatırlatıyoruz: ’de Türkiye’yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır." denildi.

    Fransa'ya Doğu Akdeniz tepkisi!

    Sözcüsü , Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine tepki gösterdi.

    Fransız uçaklarının GKRY'e geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada "Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır." denildi.

    Hami Aksoy'un mesajları şöyle;
    "Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ne inmesi, bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır.

    Kıbrıs Adasının garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir.

    Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır."

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