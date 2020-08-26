ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün twitterdan yaptığı açıklamada Prof. Dr. Halis Aygün "Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum. Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır. 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=7014… sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır.



Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/SBQe598dl8 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.



Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/i0SejMXq4u — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 26, 2020