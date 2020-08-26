Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde, maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/BJcgc3kuGb — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 26, 2020