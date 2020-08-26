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    • 26.08.2020 12:42
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    Son dakika: 'tan '' paylaşımı

    Son dakika haberine göre , 'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından video paylaşıp, şehitleri andı.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde, maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.



    Bakan Albayrak ayrıca, 'ın sesinden hazırlanan özel videoyuda paylaştı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı
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