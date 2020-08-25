YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? Üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? soruları milyonlarca gencin gündeminde. Aylarca ertelendikten sonra Haziran ayında yapılan YKS sınavının ardından tercih dönemi de tamamlanmıştı. Aldığı puana göre tercih yapan öğrenciler üniversite kazanıp kazanmadığını merak ediyor. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? İşte ÖSYM son dakika YKS açıklamaları…

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLAMASI!

14 Ağustos'ta tamamlanan YKS tercihleri için geçtiğimiz günlerde ÖSYM başkanı sosyal medya hesabı üzerinden aşağıdaki açıklamayı yaptı;

Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde (24-28 Ağustos) yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.