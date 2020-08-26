TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş'un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Orhan'ın tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Orhan'ın tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa Orhan'ı serbest bıraktı.

20 GÜN DAYANABİLDİ

Nisan 2002 doğumlu İpek Er, 20 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Er, geride bıraktığı mektubunda Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

EVLENME VAADİYLE KANDIRILDI

İntihar etmeden bir hafta önce savcılığa şikayette bulunan genç kızın ifadesinde ise şu detaylar yer almıştı:

"Musa Orhan ile sosyal medyada tanıştım. Sevgili olduk, sürekli benimle evleneceğini, beni sevdiğini söylemekteydi. 'Benimle kaçar mısın' diyordu. Ben de beni ailemden istemesini söyledim. İkna olması için valizimi kendisine teslim ettim. O sırada ailem bizi fark etti. Ben hemen geri döndüm. Ancak valizim onda kaldı. 3 gün geçtikten sonra abim, kendisine ait olan valizi istedi. Ben de her şeyin açığa çıkacağını düşündüğümden akşam Siirt'e geldim. Siirt'te kalacak yerim olmadığı için Kurtalan ilçesine geçtim. Param kalmadığı için cep telefonumu satarak öğretmenevinde kaldım. Ardından Kurtalan ilçesinde hat aldım ve Musa'ya mesaj atarak durumu anlattım. Kendisine kalacak yerimin olmadığını söyledim. Görevden gelene kadar idare etmemi istedi. Siirt'e gelerek 3 gün Büyük Otel'de kaldım. Ardından beni aldı ve arkadaşının evine götürdü. 1 gece orada kaldım. Yalnızdık. Kaldığımız süre zarfında kendi rızamla bir müddet seviştim. İlişkiye girmek istedi. Ancak evlenmeden olamayacağını söyledim. Ertesi gün akşam geç saatlerde geldi. Alkol aldığını söyledi, içmem konusunda çok ısrar etti. Bana 'Benimle ol, yarın nikâh kıyalım' dedi. Ben de alkolün etkisi ile gücümü yitirmiştim, ilişki yaşadık. Hatırladığım kadarıyla bana bir hap da içirdi. Sabah işe gitmek üzere ayrıldı. Öğlen vakti panik bir şekilde gelerek, kendi ikâmetine götürdü. Bir müddet sonra panik şekilde geldi.