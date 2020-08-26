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    • 26.08.2020 10:17
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    lular dikkat! Öğleden sonra bekleniyor | 26 Ağustos

    'den gelen son dakika haberine göre; 'nde, öğle saatlerinden sonra Trakya ile 'un batı ilçelerinde ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

    İstanbullular dikkat! Meteoroloji tarih verdi

    1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin batısında yer yer çok bulutlu ve parçalı hava bekleniyor.

    Öğle saatlerinden sonra Trakya (, ve ) kesimi ile 'un batı ilçeleri (Çatalca ve Silivri) yerel olmak üzere ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

    Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

    Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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