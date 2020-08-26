Müdürden sanatçılara "iç çamaşırı" mesajı ortalığı karıştırdı

'KAFAM YERİNDE DEĞİLDİ'

Gürsel Bilmiş, tepki çeken mesajıyla ilgili olarak soruları şöyle yanıtladı: "Onu biz grup içerisinde kendi aramızda tartışıyorduk. Grupta yanlışlıkla paylaşıldı ve ben gerekli düzeltmeyi yaptım. Ondan sonra meseleyi kapattık. Sadece bunu da mı yapalım tarzında bir ifadeydi o. Dün yakın bir arkadaşımı kaybetmiştim. Onun da verdiği aslında kafam yerinde değildi. Öyle konuşmaları yoğun bir yazışma gerçekleşti. Kendi aramızda kardeşim çorabınıza mı karışalım, şu çamaşırı da mı giyin diyelim, şunu mu takalım diyelim gibi bir ifade aslında. Bazı konserlerde sanatçıların giyim kuralları vardır. Ama yanlış anlaşıldı. Hatamın farkına vardım, gerekli düzeltmeyi, özrü sanatçılarımıza genel gruba yanlışlıkla paylaşıldığını ifade ederek, maksadın o olmadığını açıkladım."

MECLİS'E TAŞINDI

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de Bilmiş'in sözlerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanıtlaması üzere verdiği önerge ile Meclise taşıdı. Emir, "Bu yılın ocak ayında koronun müdürlüğüne Tarih Bölümü mezunu olan ve hiçbir müzik eğitimi olmayan Hüseyin Gürsel Bilmiş atanmıştır. Bilmiş'in neredeyse 50 yıllık sanatçılara yaklaşımı da skandal boyutlara ulaşmıştır. Sınırları aşan bu hadsiz ve kaba davranışla ilgili bakanlık olarak, idari bir soruşturma başlatacak mısınız" diye sordu.