DEAŞ'lı Türk vatandaşı H.S. örgütten aldığı talimatla, sansasyonel eylem yapmak için İstanbul'a geldi. Beraberinde eylem yapacağı tüfek ve mermiler de vardı. H.S. istihbarat birimlerinin takibindeydi. İstanbul'daki her hareketi de İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından izlendi.