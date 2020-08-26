YKS tercih sonuçları sorgulama! ÖSYM son dakika üniversite YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM son dakika YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı öğrenciler ve ailelerin merak ettiği konulardan birisi oldu. 2020 YKS sınavına giren milyonlarca aday tercihlerini tamamladıktan sonra bekleyişe başladı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler hangi üniversiteyi kazandığını öğrenecek ve kayıt heyecanı başlayacak. Peki, üniversite tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULA

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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