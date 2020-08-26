Çinko normal hayatta alınan gıdaların içinde az miktarda bulunuyor. Ancak mide ve bağırsak sistemine geçtiği zaman pek çok enzimde etkinliği var. Bu etkinlik her zaman besin desteği olarak ortaya çıkmıyor.

Koronavirüsün başladığı zamandan bu zamana, çinkonun mineral olarak iyonize formunun faydaları araştırılmıştır. Bu araştırmalarda iyonize çinkonun solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Çinkonun gündeme ilk gelmesi aslında SARS virüsüyle başladı.