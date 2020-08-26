Normal hayatta alınan gıdaların içinde az miktarda çinkonun bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, "Çinko asetat mide ve bağırsak sistemine geçtiği zaman pek çok enzimde etkinliği var. Çinkonun iyonize halde pastil formu koronavirüse karşı kullanımında etkin olacağını düşünüyoruz" dedi.
Çinkonun kullanımı bağışıklık sistemini güçlü tutmak adına oldukça etkili oluyor. Yeterli çinko alınmasının insan vücudunun performans ve dayanıklılık gelişimini etkileyen önemli faktörlerden olduğu biliniyor.
Çinko asetatın insan sağlığına faydalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Alper Şener, normal hayatta alınan gıdaların içinde çinkonun bulunduğunu söyleyerek, çinkonun mide ve bağırsak sistemine geçtiği zaman pek çok enzimde etkinliği olduğunu kaydetti.
Şener, çinkonun pastil formunun ağızda iyonize çinko haline geçtiğini ve koronavirüse karşı olarak kullanımında etkin olacağını düşündüğünü ifade etti.
Şener ayrıca iyonize çinko içeren pastilin ağızda virüslere karşı koruyucu bir kalkan özelliği taşıdığını da ekledi.
"İYONİZE ÇİNKO PASTİLİN KORONAVİRÜSE KARŞI KULLANIMINDA FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Prof. Dr. Alper Şener çinko asetat ile ilgili yaptığı açıklamada, çinkonun neredeyse 50-60 yıldır bilinen bir minör element olduğuna dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız aslında çinkoya çok yabancı değil ama aynı zamanda da ne işe yaradığını çok iyi bilmiyorlar.
Çinko normal hayatta alınan gıdaların içinde az miktarda bulunuyor. Ancak mide ve bağırsak sistemine geçtiği zaman pek çok enzimde etkinliği var. Bu etkinlik her zaman besin desteği olarak ortaya çıkmıyor.
Koronavirüsün başladığı zamandan bu zamana, çinkonun mineral olarak iyonize formunun faydaları araştırılmıştır. Bu araştırmalarda iyonize çinkonun solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Çinkonun gündeme ilk gelmesi aslında SARS virüsüyle başladı.
İyonize çinkonun birçok ülkede kullanıldığı ve pastil formuyla kullanılmasının etkili olabileceği gündeme geldi. Çinko asetat pastilin koronavirüse karşı form olarak kullanımında etkili olacağını düşünüyoruz.
Çinkoya element olarak baktığımız zaman, insan vücuduna yaklaşık 50'den fazla enzimin koenzimi. Saçınızın beyaz ya da siyah olmasına kadar birçok şeyi etkiliyor.
Önümüzdeki zaman dilimi içinde hem hekimlerin hem de hastaların denedikleri zaman bundan çok olumlu katkı alacaklarına inanıyorum. Önümüzdeki zaman diliminde Türkiye'de klinikte uygulama alanı bulacağına eminim" ifadelerini kullandı.