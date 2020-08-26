YKS birincisi hangi üniversiteyi kazandı? YKS birincisi nereye yerleşti?

YKS birincisi nereye yerleşti? YKS birincisi hangi üniversiteyi kazandı? ÖSYM yaptığı duyuruyla 2020 YKS tercih sonuçlarını duyurdu. Öğrenciler hangi üniversiteyi kazandığını öğrendi. Sonuçlarla birlikte merak edilen bir diğer konu da YKS birincisinin nereye yerleştiği oldu. TYT puan türünde Türkiye birincisi olan Hüseyin Kağan Özdemir'in tercihi Tıp Fakültesi oldu.

YKS BİRİNCİSİ NEREYE YERLEŞTİ?

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı TYT puan türünde Türkiye birincisi olan özel bir kolej öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.