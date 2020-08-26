YKS birincisi hangi üniversiteyi kazandı? YKS birincisi nereye yerleşti?

YKS birincisi nereye yerleşti? YKS birincisi hangi üniversiteyi kazandı? ÖSYM yaptığı duyuruyla 2020 YKS tercih sonuçlarını duyurdu. Öğrenciler hangi üniversiteyi kazandığını öğrendi. Sonuçlarla birlikte merak edilen bir diğer konu da YKS birincisinin nereye yerleştiği oldu. TYT puan türünde Türkiye birincisi olan Hüseyin Kağan Özdemir'in tercihi Tıp Fakültesi oldu.
YKS BİRİNCİSİ NEREYE YERLEŞTİ?
ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı TYT puan türünde Türkiye birincisi olan özel bir kolej öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşti.
Özel bir kolej öğrencisi Hüseyin Kağan Özdemir, "Uzun bir maratonun ardından yapmış olduğum tercihler sonrasında ilk tercihim olan TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştim. Emeği geçen başta ailem olmak üzere Özel Kardelen Koleji yönetimi ve okul idaresine, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
Üniversite tercih döneminde bu yıl 2 milyonu aşkın kişi YÖK Atlas'ı kullandı
Üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla 2016'da hizmete sunulan YÖK Atlas'ı, bu seneki tercih dönemindeki kullanan kişi sayısı 2 milyon 155 bine ulaştı.
Böylelikle hizmete açıldığından itibaren 5 yılda sadece tercih dönemlerindeki toplam kullanıcı sayısı toplam 9 milyon 112 bin kişi oldu.