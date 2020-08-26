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    • 26.08.2020 23:17
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    'da e yakalanan hasta yaşadıklarını anlattı: Ben hiç ciddiye almıyordum

    ün ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören , hastanede çektiği video ile yaşadıklarını anlattı. Uyarılarda bulunan Çetin, "Arkadaşlar koronavirüse karşı çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum ama gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık" dedi.

    Koronavirüse yakalanan hasta uyardı

    Bir hafta önce nefes almada zorluk ve yüksek ateş şikayetiyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Çetin'e, Kovid-19 teşhisi konuldu.

    Hastanede tedavisi süren Çetin, ilk başta ciddiye almadığı hastalığıyla ilgili çektiği videoda yaşadıklarını anlatarak, herkesi uyardı.

    İlk başta Kovid-19'u ciddiye almadığını ve bu duruma düşeceğini bilemediğini belirten Çetin, "Arkadaşlar koronavirüse karşı çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum ama gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık." dedi.

    "NEFES ALAMIYORUM"

    Nefes alamama ve yüksek ateş şikayetiyle gece hastaneye kaldırıldığını aktaran Çetin, şunları ifade etti:

    "Sosyal mesafeye dikkat edelim. Maske, sosyal mesafe ve hijyen, bunların hepsi yapılması gereken bir şeymiş ancak başımıza geldikten sonra bunun farkına vardım. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum ama çok kötü bir duruma düştüm. Gece ambulansla hastaneye getirildim. Nefes alamıyorum, yatamıyorum, öksürüğüm var."
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