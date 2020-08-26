İlk başta Kovid-19'u ciddiye almadığını ve bu duruma düşeceğini bilemediğini belirten Çetin, "Arkadaşlar koronavirüse karşı çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum ama gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık." dedi.

"NEFES ALAMIYORUM"