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    • 26.08.2020 23:52
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    'dan Mancherster'a kalkan yolcu uçağında panik

    ’dan ’nin Manchester kentine sefer yapan Jet-2 şirketine ait uçağın, yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması nedeniyle ’ın ’nda bulunan havalimanına iniş yaptığı belirtildi. Yunan televizyon kanalı ’nin aktardığına göre, bir yolcu panik olmuş bir şekilde pilot kabinin kapısına vurdu ve ardından diğer yolcular tarafından sakinleştirildi.

    Yolcu uçağında panik!

    'dan 'nin Manchester kentine sefer yapan uçak, yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması nedeniyle 'ın 'na acil iniş yaptı.

    İstanbul'dan İngiltere'nin Manchester kentine sefer yapan Jet-2 şirketine ait uçağın, yolcunun panik olması ve pilot kabinine giderek kapıya vurması nedeniyle Yunanistan'ın 'nda bulunan havalimanına iniş yaptığı belirtildi.

    Yunan televizyon kanalı 'nin aktardığına göre, bir yolcu panik olmuş bir şekilde pilot kabinin kapısına vurdu ve ardından diğer yolcular tarafından sakinleştirildi. Yolcunun henüz ne sebeple panik yaşadığı bilinmiyor.

    Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle 'den Yunanistan'a uçuşların kapalı olduğu ifade edilirken; Yunan yetkililerin uçağın acil iniş talebi üzerine Korfu Havalimanı'na iniş izni verdiği kaydedildi.

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