Kabine toplantısında masadaydı! İşte Türkiye'nin Libya stratejisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemlerinden biri de Libya idi. Libya'daki ateşkes sürecinin detaylı analizinin yapıldığı toplantıda, Türkiye'nin sorunun çözümünde başarıya doğru yol aldığı ve süreçten memnuniyet duyulduğu tespiti yapıldı.

UMH Başbakanı Serrac'ın ateşkes ilanı sonrasında Ankara'da dışarıdan bakıldığında sessiz ancak içerde aktif bir süreç başladı. Edinilen bilgiye göre, bu süreçte Rusya, İtalya ve Almanya'dai muhataplarıyla temas halinde olan Ankara, ateşkesin bölgeye nasıl yansıyacağını beklemeye başladı. Ateşkes ilanı sonrasında tüm detaylar, olası seçenekler ve alternatif durumlar için de senaryolar ve atılabilecek adımlar planlandı. Ateşkes konusunda da taktiksel olarak bir açıklama yapılmamasına karar verildi. Temel amacı "Hafter'in yalnızlaştırılması" olan plan çerçevesinde, Hafter'in ateşkesi, "göz boyama adımı" olarak gören, ateşkese dair net bir tavır ortaya koymayan açıklaması Ankara'da "beklenen gelişme" olarak yorumlandı. Hafter'e yakın Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i masaya çekme ve meşruiyetini artırma amacı güden Ankara, Serrac ve Salih'in ateşkes süreci öncesi ve sonrası temas halinde olmasından da memnun kaldı. Hafter'in masaya oturamadığı ancak Hafter'e yakın Salih'in masada olduğu görüşmeler, "Hafter'siz masa kuruldu" şeklinde yorumlanıyor.

AVRUPA ARTIK GÖRÜYOR

Milliyet'in haberine göre; Gelişmelerin ardından Rusya başta olmak üzere Hafter'e destek veren ülkelere "Moskova ve Berlin'de de ateşkes kararı çıktı Hafter hiçbirine uymadı. Bu tavrı hâlâ sürdürüyor" mesajı iletildi. Fransa'nın Serrac hükümeti ile görüşme kararı da Türkiye tarafından, "Haklılığımız Avrupa'da da kabul edilmeye başlandı, Avrupa görmeye başladı" şeklinde yorumlandı.

AMAÇ KALICI OLMASI

Serrac hükümeti ateşkes çerçevesinde, Sirte ve Cufra'nın silahsızlandırılmış bölge ilan edilmesini, petrol üretimin yeniden başlamasını, Mart 2021'de seçimlerin yapılmasını ve paralı savaşçıların ülkeden ayrılmasını istiyor. Bu talepler Ankara tarafından da destekleniyor. Bu süreçlerin kalıcı bir ateşkes için önemli olduğu ve Libya'daki çatışmanın sona ermesi hedefiyle işletilmesi gerektiği savunuluyor. Ateşkes ilanına karşın Libya'da temasların hâlâ sürdüğü, bu nedenle sürece zarar vermemek için sessiz kalındığı ve kısa bir süre daha sessiz kalınacağı kaydediliyor.