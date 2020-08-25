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    Son dakika: duyurdu! Van-Başkale kırsalında 1

    , Van-Başkale kırsalında, bağlı () birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan da, 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildi

    , Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Başkale kırsalında bağlı () birliklerince operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, çıkan da bir teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

    Açıklamada, terörist ile bir M-16 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ele geçirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Van-Başkale kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi
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