Böyle anne mi olur! Olay yarattı! Çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını paylaşıp öyle bir şey yazdı ki...

Sosyal medya üzerinde paylaştığı fotoğrafları ve bazı kişilerle yaptığı yazışmaları ortaya çıkan kadın büyük tepki çekti. Bir kullanıcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı."Çok özür dileyerek" ifadeleri ile açıklama yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" dedi ve bu kişi hakkında inceleme başlatılmasını istedi.
ETİKET YAĞMURU GELDİ
Bu görüntünün yayılması sonrası birçok kişi, fotoğrafın gönderinin altına EGM ile İçişleri Bakanlığı'nı etiketledi ve bu kişinin tutuklanmasını, çocuğun onun elinden alınmasını istedi.
ÇOK ÖZÜR DİLEYEREK PAYLAŞIYORUM
Bir kullanıcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı."Çok özür dileyerek" ifadeleri ile açıklama yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" dedi ve bu kişi hakkında inceleme başlatılmasını istedi.
'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda tepki aldı.
Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.