Böyle anne mi olur! Olay yarattı! Çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını paylaşıp öyle bir şey yazdı ki...

Sosyal medya üzerinde paylaştığı fotoğrafları ve bazı kişilerle yaptığı yazışmaları ortaya çıkan kadın büyük tepki çekti. Bir kullanıcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı."Çok özür dileyerek" ifadeleri ile açıklama yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" dedi ve bu kişi hakkında inceleme başlatılmasını istedi.