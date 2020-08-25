Giresun'un Tirebolu ilçesinde menfezin çökmesi sonucu sele kapılan jandarma aracındaki 5 uzman çavuştan 28 yaşındaki Burak Tok'un cansız bedenine ulaşıldı. Selde şehit sayısı 3'e, vefat eden kişi sayısı ise 8'ye yükseldi. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Davut Akgün, eşi Emine Akgün ile selde kayboldu.
YARALAR SARILIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yaraları sarmaya başladı. Şehir merkezleri molozlardan temizlenirken, Dereli'de 20 Doğankent'te ise 11 bina boşaltıldı. Belediyelere 2 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Altyapı hasarı için Doğankent ve Dereli'ye toplam 11 milyon lira destek verileceği açıklandı.
CAD'DERE'
Giresun'u fırtına ve sağanak yağış vurdu. Dereler dolup taştı, önüne gelen her şeyi adeta yuttu. 3'ü şehit 8 kişinin cansız bedeni bulundu.
Afetin merkez üssü Dereli'nin ana caddesi ise adı gibi dere oldu!
Şehit Burak Tok
Evli ve 1 çocuk babası 28 yaşındaki Burak Tok'un eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu ve Giresun'a 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.
Acı haberi alan baba Kadir Tok, kendini yerden yere attı.
Şehit Erdem Çıtır
OĞLU ASKER SELAMI VERDİ
Uzman Jandarma Çavuş Erdem Çıtır (44), Ordu'da toprağa verildi. Şehidin gözü yaşlı eşi Hamide, kocasının tabutuna sarıldı.
Oğlu Alperen ise babasını asker selamıyla uğurladı.
Şehit Onur Kıran, Çanakkale'de toprağa verildi.
İstanbul'dan aracıyla Giresun'a gelen Davut Akgün, eşi Emine Akgün ve kızı Betül Akgün, Çaldağ'daki dere yatağından geçerken sele kapıldı. Çamura saplanan araçta Betül Akgün, dayısını arayarak "Biz sele kapıldık, sürükleniyoruz" dedi. Telefonu kapandı. Akgün ailesi hala aranıyor.
Davut Akgün, eşi Emine Akgün ile selde kayboldu.
YARALAR SARILIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun'da yaraları sarmaya başladı. Şehir merkezleri molozlardan temizlenirken, Dereli'de 20 Doğankent'te ise 11 bina boşaltıldı. Belediyelere 2 milyon liralık hibe desteği sağlandı. Altyapı hasarı için Doğankent ve Dereli'ye toplam 11 milyon lira destek verileceği açıklandı.
CAD'DERE'
Giresun'u fırtına ve sağanak yağış vurdu. Dereler dolup taştı, önüne gelen her şeyi adeta yuttu. 3'ü şehit 8 kişinin cansız bedeni bulundu.
Afetin merkez üssü Dereli'nin ana caddesi ise adı gibi dere oldu!
Şehit Burak Tok
Evli ve 1 çocuk babası 28 yaşındaki Burak Tok'un eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu ve Giresun'a 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.
Acı haberi alan baba Kadir Tok, kendini yerden yere attı.
Şehit Erdem Çıtır
OĞLU ASKER SELAMI VERDİ
Uzman Jandarma Çavuş Erdem Çıtır (44), Ordu'da toprağa verildi. Şehidin gözü yaşlı eşi Hamide, kocasının tabutuna sarıldı.
Oğlu Alperen ise babasını asker selamıyla uğurladı.
Şehit Onur Kıran, Çanakkale'de toprağa verildi.