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    • 25.08.2020 09:14
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    'de koronalı hastanın saldırısına maruz kalan doktoru bu kez ağabeyi darp etti

    Hopa’da önceki gün hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan Kibarcan Çakmak'ın şiddetine maruz kalan doktor Seda Kenanoğlu bu kez önceki failin ağabeyinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.

    Bu kez ağabeyi doktoru darp etti

    Kenanoğlu, görev yaptığı hastanede önceki gün COVID-19 karantinasında olan ve mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye gelen Kibarcan Çakmak'ın şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Bu kez Çakmak'ın ağabeyi Nejdet Çakmak bir kafede oturan doktorların yanına geldi ve kardeşine yönelik şikâyetlerini geri çekmelerini istedi.

    BU KEZ AĞABEYİ SALDIRDI
    Çıkan tartışmada hakaret ve küfürler savuran Çakmak, Kenanoğlu'nun yanındaki doktor arkadaşını darp etti. Bunun üzerine iki doktor hastaneye giderek rapor aldı ve Necdet Çakmak'tan şikâyetçi oldu.




    CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK
    Doktor Kenanoğlu ve arkadaşı ifadelerinde tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

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