





İddiaya göre, bu sırada kazayla alakası olmayan ve yol kapandığı için sinirlenen bir şahıs, "Ambulans beni de sıkıştırdı. Artık içeride ne acelesi varsa. İçeride ne yapıyorlarsa" diyerek tartışmaya başladı. Yapılan itham karşısında sinirlenen ambulans şoförü ile şüpheli şahıs arasında tartışma çıktı. Şahsın tartışmayı ayırmak için aşağıya inen bir hemşireye tokat atmasıyla olay alevlendi.