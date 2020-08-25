D-100 Karayolu ile Avcılar-Esenyurt bağlantı yolunun ortasında bulunan, 16'ncı yüzyılda Mimar Sinan'ın yaptığı az sayıdaki köprülerden biri olan, günümüzde kullanılmayan köprü, kesme taşlarla 74 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 metre 20 santim genişliğinde.