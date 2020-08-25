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    • 25.08.2020 11:04
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    'da 'ın yaptığı tarihi köprü içler acısı halde!

    ’da Avcılar- Esenyurt bağlantı yolunda bulunan ve tarafından yapılan tarihi köprü çöplüğe döndü. Köprününün bugünkü durumuyla ilgili konuşan vatandaşlardan , "Buradan geçerken çok pis kokuyor. Devamlı böyle. Yazın çok kötü durumda." ifadelerini kullandı.

    D-100 Karayolu ile Avcılar-Esenyurt bağlantı yolunun ortasında bulunan, 16'ncı yüzyılda Mimar Sinan'ın yaptığı az sayıdaki köprülerden biri olan, günümüzde kullanılmayan köprü, kesme taşlarla 74 metre uzunluğunda ve yaklaşık 6 metre 20 santim genişliğinde.

    Bölgede yükselen dev binaların yemen yanında 3 büyük gözün yer aldığı köprünün altında üzerinde sürekli sivrisineklerin uçtuğu, pis kokan simsiyah renkte su bulunurken, çevresi de çöplüğe dönmüş durumda.

    Sanayi tesislerinden bu köprünün altına kadar atık sular geldiği bildirilirken, kanalizasyonu andıran koku, buradan geçenleri de rahatsız ediyor.

    İki kıyısında bulunan bataklığı andıran otluk alanda içki şişelerinden, hafriyat atıklarına, futbol toplarına, ahşap kaplamalara kadar her türlü katı atık bulunuyor.

    Köprününün bugünkü durumuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Mevlüt Yılmaz, "Buradan geçerken çok pis kokuyor. Devamlı böyle. Yazın çok kötü durumda.
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