Milli Savunma Bakanlığı yaptığı duyuruda asker yükümlülerinin sevk işlemleri için Covid 19 testi yaptırmaları gerektiğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine binlerce askerlik çağındaki genç askerlik için koronavirüs testi nasıl yapılır? Askerlikte Covid 19 ve PCR testi nereden yapılır? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Merak edilen tüm bilgileri haberimizde sizler için derledik.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI COVİD-19 TESTİ DUYURUSU
a. Sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanlar, testin yapıldığı tarihi takip eden 5 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayan, test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaktır,
ç. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e Devlet'ten alabilecek,
d. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
e. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,
f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
PCR TESTİ NEDİR?
Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.
CORONA VİRÜSÜNDE PCR TESTİ NASIL YAPILIR?
PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.