Askerlik için koronavirüs testi nasıl yapılır? Askerlikte Covid 19 ve PCR testi nereden yapılır?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI COVİD-19 TESTİ DUYURUSU



a. Sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19" testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanlar, testin yapıldığı tarihi takip eden 5 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayan, test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaktır,

ç. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e Devlet'ten alabilecek,

d. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

e. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,

f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.