Somon Carpaccio nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik Masterchef Somon Carpaccio tarifi…

Masterchef'te dün akşam kaptanlar düellosu vardı ve Somon Carpaccio yapıldı, jüriler puanlarını verdikten sonra bir isim kazandı. Bu gelişme üzerine gündemde en çok araştırılan yemeklerden biri Somon Carpaccio oldu. Görünüşü de çok güzel görünen hem lezzetli hem de pratik hazırlanan Somon Carpaccio nasıl yapılır?