Somon Carpaccio nasıl yapılır? Lezzetli ve pratik Masterchef Somon Carpaccio tarifi…

Masterchef'te dün akşam kaptanlar düellosu vardı ve Somon Carpaccio yapıldı, jüriler puanlarını verdikten sonra bir isim kazandı. Bu gelişme üzerine gündemde en çok araştırılan yemeklerden biri Somon Carpaccio oldu. Görünüşü de çok güzel görünen hem lezzetli hem de pratik hazırlanan Somon Carpaccio nasıl yapılır?
Malzemeler:
1 kg somon fileto
4-5 adet rezene
3-4 dal nane
3-4 dal dereotu
Sosu için:
1 su bardağı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz şeker
Yapılışı:
Somon balığından fileto çıkarın. Daha sonra derisinden düzgünce ayırın. Bıçak yardımıyla kenarlarını düzeltin. Derin dondurucuda 4-5 saat dondurun. Çıkardığınızda keskin bıçakla incecik dilimleyin. Rezenelerin baş kısımlarını uzunlamasına incecik dilimleyin. Bol buzlu suda 1-2 saniye bekletip çıkartın. Servis tabağına rezene ve somonu yerleştirin. İnce kıyılmış nane ve dereotunu serpiştirin. Sosu hazırlamak için, derin bir kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve toz şekeri iyice karıştırın. Servis tabağındaki malzemelerin üzerine gezdirerek servis yapın.
KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Düelloyu kazanan kaptan, takımına oynanacak ilk takım oyununda 5 dakika avantaj kazandıracaktı.
Bu oyunda yarışmacılardan 30 dakika içinde Somon Carpaccio yapması istendi. Kıyasıya rekabetin yaşandı oyunda kaptanlarına destek, yukarıda takım arkadaşlarından geldi.
Sürenin sonunda şefler tadımlarını yaptılar ve günün başarılı tabağını seçtiler.
MasterChef'te ilk kaptanlık düellosunu kazanan Özgül oldu.