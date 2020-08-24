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    • 24.08.2020 13:54
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    Son dakika: 'da propagandası yapan sanık hapis cezasına çarptırıldı!

    Gelen son dakika haberine göre, 'da terör örgütü / propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    PKK propagandası yapan sanığa hapis cezası!

    12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar A.T. ve B.K. ile avukatları hazır bulundu. A.T. savunmasında, / üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

    B.K. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

    Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmaları yönünde mütalaa sundu.

    Mahkeme heyeti, A.T'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

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