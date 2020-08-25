Malazgirt nerede? Malazgirt Zaferi anlamı nedir? Malazgirt Zaferi tarihi!

Malazgirt Zaferi nerede? Malazgirt Zaferi anlamı nedir? Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü etkinlikleri başladı. Anadolu kapılarının Türklere açıldığı bir zafer olan Malazgirt, Anadolu tarihini baştan aşağı değiştirdi.
MALAZGİRT ZAFERİ ANLAMI NEDİR?
Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir.
26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt'te Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen ve Selçukluların mutlak zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk gerek İslam gerekse dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Savaştan sonraki on yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu'nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmıştır. İslâm dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir.
MALAZGİRT NEREDE?
Malazgirt, Muş'un en doğusunda yer alan ilçesidir. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunur. Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 km olup, merkeze en uzak ilçe durumundadır.
İlçenin yüzölçümü 1534 km2 olup, düz bir alana kurulmuştur. Doğusunda Ağrı-Patnos, batısında Muş-Bulanık, Kuzeyinde Erzurum-Karaçoban ve Karayazı Güneyinde Bitlis-Ahlat İlçeleri ile komşu olup, Fırat Nehrinin bir kolu olan Murat nehri ilçenin hemen kuzeyinden geçmektedir.