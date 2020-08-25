Öğrenci akbili başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci akbili başvuru ücreti nedir, nasıl alınır?

Toplu taşımalara uygun fiyatlı binmeleri için öğrencilere tanınan bir hak olan öğrenci akbilini çıkartmak isteyenler hangi şartlara sahip olmalıdır. Öğrenci akbili başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ücreti nedir? Aylık da yaptırılarak bir ay boyunca çok daha uygun fiyatlarla toplu taşımaya binme fırsatı sunan öğrenci akbili başvurusu hakkındaki bilgileri derledik.
ÖĞRENCİ AKBİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki başvuru formuna kişisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı kaydederek online başvuru yapabilir. İstanbulkart ve 6 TL Kargo ücreti ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz. EFT ve Havale ile yapılan ödemeler kabul edilmiyor. Üyelik sayfanızdan giriş yaparak başvuru durumunuzu kontrol edebilir ve başvurunuzu güncelleyebilirsiniz.
Başvurunuzun 2. Adımında kartınızı teslim alabilmeniz için; İstanbulkart Başvuru Merkezinden şahsen teslim alma veya kargo bedelini ödeyerek adresinize teslim şeklinde iki seçenek sunuluyor.
Online başvurunuz tamamlandıktan sonra, İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden teslim alma talebinde bulunduysanız;
Kartınız oluşturulduktan sonra, size gelecek SMS doğrultusunda seçtiğiniz İstanbulkart Başvuru Merkezinden size bildirilen tarih ve saat aralığında şahsen giderek kimlik ibrazı ile teslim alabilirsiniz.
Online başvurunuz tamamlandıktan sonra, kargo gönderimini seçtiyseniz;
Kartınız 2 iş günü içinde üretilerek PTT Kargoya verilir. Kartlar PTT aracılığı ile adreslere teslim edilmektedir. Kargo ücreti müşteri tarafından online başvuru esnasında ödenmektedir.
İBB'den öğrenci kartlarına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuru şu şekilde:
"İstanbulkart Başvuru Merkezleri üzerinden yapacağınız öğrenci kartı başvurularını online olarak yapabilirsiniz. Sıra beklemeden vakit harcamadan istanbulkart.istanbul web sitemizin online işlemler menüsünden öğrenci kartınızı talep edebilirsiniz.
Başvurularını İBM'lerde gerçekleştirecek öğrencilerimize oluşabilecek yoğunluktan dolayı 08:30-12:00 saat aralığını tercih etmelerini öneririz. 2019/2020 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz."
ÖĞRENCİ AKBİL ÜCRETİ NE KADAR?
Öğrenci Kart ücreti 10 TL'dir. Öğrenci Kart vizeleme ücreti 5 TL, yenileme ücreti 10 TL olup, kayıp bedeli ise 20 TL'dir