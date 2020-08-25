Öğrenci akbili başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci akbili başvuru ücreti nedir, nasıl alınır?

ÖĞRENCİ AKBİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Öğrenciler bireysel.istanbulkart.istanbul adresindeki başvuru formuna kişisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı kaydederek online başvuru yapabilir. İstanbulkart ve 6 TL Kargo ücreti ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz. EFT ve Havale ile yapılan ödemeler kabul edilmiyor. Üyelik sayfanızdan giriş yaparak başvuru durumunuzu kontrol edebilir ve başvurunuzu güncelleyebilirsiniz.



Başvurunuzun 2. Adımında kartınızı teslim alabilmeniz için; İstanbulkart Başvuru Merkezinden şahsen teslim alma veya kargo bedelini ödeyerek adresinize teslim şeklinde iki seçenek sunuluyor.



Online başvurunuz tamamlandıktan sonra, İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden teslim alma talebinde bulunduysanız;



Kartınız oluşturulduktan sonra, size gelecek SMS doğrultusunda seçtiğiniz İstanbulkart Başvuru Merkezinden size bildirilen tarih ve saat aralığında şahsen giderek kimlik ibrazı ile teslim alabilirsiniz.