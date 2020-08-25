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    • 25.08.2020 07:34
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    'lerle ilgili flaş iddia: 'de üretilecek

    ve , hava savunma sistemlerinde yakında teknoloji i ile ortak üretime geçebilir. Görüşmeler sürerken, ikinci paket S-400’lerin, teslim edilen ilk partiden farklı olacağı belirtiliyor.

    S-400'lerle ilgili flaş iddia

    ile Rusya arasında hava savunma sistemleri konusunda teknoloji i ve ortak üretim gündemde. Rusya'dan yapılan son açıklamalarda S-400'lere ilişkin Türkiye'ye ile ikinci anlaşmasının yapıldığı belirtiliyordu; ancak konu henüz netlik kazanmadı. Bununla birlikte ve 'nın anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği, S-400'ün ikinci paketinin, Türkiye'ye teslim edilen ilk partiden farklı olacağı belirtiliyor.

    TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK İDDİASI
    Geçen yılki ilk partinin 'doğrudan alım' şeklinde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yeni pakette teknoloji transferi ile birlikte ortak üretim süreçlerinin de başlayacağına işaret ediyor. S-400'ün teknoloji paylaşımı, yazılım entegrasyonu gibi bir dizi yerlileştirme adımlarının atılacağı, özellikle füzelerin bir kısmının, Türkiye'de üretiminin gündemde olduğu kaydediliyor.

    ABD TRANSFERİNDE GÖNÜLSÜZ
    Türkiye'nin acil hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyen askerî kaynaklar, S-400 alımında Rusya'nın teknoloji transferi paylaşacağına dikkat çekiyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, ABD'li yetkililer ise, rakip Patriot sistemlerinin teknoloji paylaşımına gönüllü olunmadığını dile getirmişti. Teknoloji transferini başından beri isteyen Ankara "Türkiye için hava savunma sistemlerinin olmazsa olmazı teknoloji transferi" görüşünü koruyor.

    İLK TESLİMAT 2019'DA YAPILMIŞTI
    Rusya, ileri teknoloji S-400'ler için Türkiye'ye cazip bir teklif sunmuş ve fiyat, teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferinde Türkiye'nin beklentilerini karşılamıştı. 2017 Eylül'ünde Türkiye, Rusya'dan S-400 almak üzere 2,5 milyar dolar tutarında anlaşma imzalamış, ilk teslimat geçen sene yapılmıştı.

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