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    • 25.08.2020 14:23
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ı hakkında flaş açıklama: Devletimiz sizin için burada!

    ’da Pazar gününden bu yana süren için bölgeye gidip muhtarlarla görüşen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimiz sizin için burada, Cumhurbaşkanımız 'Kozan’da tüm yaralar sarılacak' dedi. Kısa sürede ağaçlandırma yapacağız" dedi.

    Devletimiz sizin için burada!

    Pazar günü Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi kırsalında başlayan ve 3 gündür süren orman ı kontrol altına alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , yangın bölgesine gelerek bilgi alıp orman personellerine telsiz aracılığı ile 'geçmiş olsun ve hayırlı görevler' temennisinde bulundu.

    Burada muhtarlarla görüşen Çelik, "Devletimiz sizin için burada, Cumhurbaşkanımız Kozan'da tüm yaralar sarılacak dedi. Kısa sürede ağaçlandırma yapılacak. Bakanlıklar tamamen sizin için çalışıyor. Bugün hasar tespit çalışmaları başladı. Tüm eksiklikler giderilecek. Şu anda elektrik risk olduğu için veremiyoruz. Ödenekler yarından itibaren vatandaşlara verilecek" dedi.

    ARAZÖZ DEVRİLDİ, 3 İŞÇİ YARALANDI
    Öte yandan, yangın bölgesinde çalışma yapan arazözlerden birinin devrildiği ve 3 işçinin yaralandığı öğrenildi.

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    Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Adana yangını hakkında flaş açıklama: Devletimiz sizin için burada!
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