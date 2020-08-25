



200 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kontrol altına alınamayan yangında 200 hektarın üzerinde ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Adana ve çevre illerden de takviyeye gelen itfaiye ekipleri karadan söndürme çalışmasına devam ediyor. Helikopter ve uçaklar da sabahın ilk ışıklarından itibaren yeniden yangına müdahale etmeye başladı. Yangının bazı bölgelerde kontrol altına alındığı, bazı yerlerde ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.