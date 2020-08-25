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    • 25.08.2020 10:27
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    Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den Adana'daki yangınla ilgili flaş açıklama: Kasıt olma ihtimali üzerinde duruyoruz

    Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Yangın tamamen kontrol altında alındı. Can kaybı yok, ateşin etrafı çevrildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun kasıt olma ihtimali üzerinde duruyoruz." dedi.



    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "Yangın tamamen kontrol altında alıdı. Can kaybı yok, ateşin etrafı çevrildi." dedi.


    "KASIT OLMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYORUZ"
    Pakdemirli, yangına 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 153 arazöz ve 750 personelle müdahale edildiğini bildirerek, "Çok şükür can kaybımız yok. Yangının çıkış sebebiyle ilgili hem biz hem de Valiliğimiz, bunun kasıt olma ihtimali üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

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