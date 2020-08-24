

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl katıldığı, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü törenindeki konuşmasında yapacaklarını söylediği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, tamamlandı. Son hazırlıkların yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Erdoğan'ın yarın Ahlat'ta olacağını belirterek, "Aslında bütün Anadolu'yu saran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini saran bir heyecanla bu açılışı bekliyoruz. Külliye yeniden Sultan Alparslan anısına, Anadolu'yu bize yurt yapanların anısına ecdat mirasına sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere armağanı. Bu toprakların her bir parçası 80 milyonun hürriyetinin inşa edilmesi gereken alandır. Bugün de Doğu Anadolu'da Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de milletimize armağan ediyoruz. Burada 16 Türk imparatorluğunu temsilen bir müzemiz var. İçinde 2 çalışma ofisi var, 2 konaklama merkezi var. Şimdiden bu külliyenin bölgemize ve ülkemize; insanımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.