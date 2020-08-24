



UÇAN ARAÇ DEVRİNE DOĞRU

Uçan arabalar çağı için BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması'nın amacı yoğun nüfus bölgeleri de dahil olmak üzere insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgelerinde bir noktadan diğerine, gerektiğinde karayolunu gerektiğinde ise havayolunu kullanabilen, hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir "Uçan Araba" konseptinin ortaya konmasıdır. Yarışma, Serbest ve İleri Kategori olarak iki kategoriden oluşuyor.

