



Şahin, hazırlıkları devam eden festivalle ilgili yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in her yıl gençleri ve toplumu çok heyecanlandırdığını söyledi.

Festivalle ilgili yakın zamanda Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine uygun planlamalar yapılacağını belirtti.

