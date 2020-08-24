YKS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin belirttiği tarihler arasında üniversite tercihlerini yapan aday öğrenciler, kurum tarafından gelen müjdeli haberi bekliyor. Pandemi sürecinden dolayı geç yapılan YKS sınavlarının sonuçlarının ardından öğrenciler tercihlerini yapmıştı. Üniversite kayıtlarının başlamasına az bir zaman kala öğrenciler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de yaptığı son dakika açıklaması neticesinde heyecan kat sayısı bir hayli arttı. Bilindiği gibi, üniversite yerleştirme sonuçları ardından istenilen bölüm ve okulların kazanılıp kazanılmadığı belli olacak. Hemen ardından ek yerleştirmeler ile üniversite kayıtları süreci yaşanacak.