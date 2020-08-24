İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanması ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrenci alım mülakat sınavlarında örgüt mensuplarınca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Bu usulsüzlükler neticesinde Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna kayıt yaptırdığı ve örgütün mahrem imamları ile ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları belirlenen 62 hedef şahsın yakalanmasına yönelik 18 Ağustos günü İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 44 şüpheli şahıs yakalanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, çalışmaların devamında 10 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınan şahıs sayısının 54'e yükseldi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden; İl dışında yakalanan 23 şahıstan 21'i tutuklanmış, 1'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak suretiyle olmak üzere 2 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul'da yakalanan ve 21 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edilen 31 şüpheliden ise 14'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak suretiyle olmak üzere 17 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 14 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH