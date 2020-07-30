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    • 30.07.2020 08:23
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    Son dakika: Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun o sözleri partiyi karıştırdı

    'de kurultayın kavgası sürüyor. Son dakika haberine göre CHP Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “CHP Parti Meclisi’ne ve ’nın seçilmemesi için elinden geleni yaptığını söylediği” iddiası, partide derin tartışmalara neden oldu. Kaftancıoğlu’nun Genel Merkez tarafından uyarıldığı öğrenildi.

    Kaftancıoğlu'nun sözleri partiyi karıştırdı

    'nin haftasonu Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda, Başkanı Kaftancıoğlu'nun, Genel Başkan 'nun anahtar listesi dışında, Genel Başkan Yardımcıları ve 'nın yer almadığı 52 kişilik bir alternatif liste hazırlayarak dağıtması dikkat çekti. Kaftancıoğlu'nun bunun sebebi olarak "Evet bu listeyi İstanbul örgütü olarak biz hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedim ve onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım" dediği öne sürüldü.

    KAFTANCIOĞLU: DELEGELERİMİZ SEÇİMİNİ YAPTI
    Hürriyet'in haberine göre Kaftancıoğlu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Başarılı bir şekilde tamamladığımız kurultayımızda delegelerimiz seçimlerini yapmıştır. Bizler de vatandaşın gerçek sorunlarıyla uğraşmak üzere sahada olmaya devam ediyoruz" demekle yetindi.

    TUNCAY ÖZKAN: PARTİMİ TARTIŞTIRMAM
    Tuncay Özkan ise "Partimi tartıştırmam o nedenle bu konu üzerine konuşmayacağım" dedi.

    YILDIRIM KAYA: PARTİDE BİRLİK KURARAK DOSTLARINIZLA YÜRÜRSÜNÜZ
    Yıldırım Kaya da tepkisini, "Genel Başkanımız halkın iktidarını kurmak için dostlarımızla mücadele yürütüleceğinin altını çizmişti. Parti içinde birlik ve bütünlüğü sağlayarak dostlarınızla yürürsünüz" sözleriyle dile getirdi.

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