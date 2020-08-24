



PETROL OLDUĞUNA DAİR TÜM KANITLAR BULUNDU

Köy sakinlerinden Nabi Çağlayan da sondaj çalışmaları sırasında kuyuda petrol bulunduğuna dair tüm kanıtların ortaya çıktığını söyleyerek, "Rahmetli babam veya büyüklerim burada çalıştı emekli oldular. O zamanlar burada çık büyük bir şehir gibiydi. Kuleler vardı, çalışıyordu. Petrol çıkacak diye söylediler. Petrolden önce çıkacak maddelerin hepsinin çıktığını söylediler. En son çıkmıyor diyerek kapatıldı. Benim duyduğuma göre başka bir firma da yap işlet devret diyerek bir teklif sunmuş. Fakat o da Türkiye olarak kabul edilmemiş" dedi.