MEB son dakika: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır?

Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.

Animasyonlar ve sorular grup tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir. Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma amaçlanmaktadır.