MEB son dakika: BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? MEB son dakika BİLSEM açıklaması sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Pandemi nedeniyle BİLSEM sınavlarında grup tarama testleri tamamlanamamıştı. Sınavların bitirilmesinin ardından 2020 BİLSEM sonuçlarının açıklanması bekleniyor. İşte, MEB son dakika BİLSEM açıklamaları!
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından BİLSEM sonuçlarının başlaması bekleniyor. Tahminlere göre Ekim ayı içerisinde grup tarama uygulamaları tamamlanacak ve sonuçlar açıklanacak. Kasım ayı itibariyle de bireysel değerlendirmelerin başlayacağı tahmin ediliyor.
BİLSEM TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Grup tarama uygulamaları 4 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı 11 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.
Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020 tarihinde http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16-22 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
İtiraz sonuçları 23-30 Ekim 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek.
İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2-6 Kasım 2020 tarihleri arasında verilecek.
Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 11 Kasım 2020 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanacak.
Bireysel değerlendirmeler 23 Kasım 2020-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.
BİLSEM HAKKINDA
Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılacaktır.
Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.
Animasyonlar ve sorular grup tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir. Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma amaçlanmaktadır.
BİLSEM NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?
Dünyanın her yerinde özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmaktadır. Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır.