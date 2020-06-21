Şu anda bağış için randevu verilen 1.157 kişi olduğunu söyleyen Kınık, şu bilgileri verdi: "6.400 kişi test aşamasında. Testleri olumlu sonuçlanırsa bu kişilerden de immün plazma alacağız. Şu anda elimizde dondurulmuş 5 bin ünite civarında immün plazma bulunuyor. Bu plazmaları eksi 25 derecede saklıyoruz. Üç yıllık ömrü olan bu plazmaları ihtiyaç halinde hastanelere iletiyoruz. Bu plazmalar olası bir yeni dalgada veya yükselişte kullanılacak. İletişime geçtiğimiz vatandaşların yüzde 95'i plazma bağışçısı olmayı kabul etti. Ancak elimizdeki stoğa rağmen insanları plazma bağışçısı olmaya davet ediyoruz.

PASİF AŞI İÇİN KULLANILIYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, koronayı yenenlerden aldığımız plazmalarda antikor olduğunu biliyoruz. Ancak bir ünite plazmada ne kadar antikor olduğunu bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı bizim verdiğimiz plazmaları saflaştırarak doz haline getirmeye çalışıyor. Buna 'pasif aşı' deniliyor. Bu projenin amacı plazmanın dozunu belirleyerek ihtiyaç halinde hastanelere dozlar halinde iletmek. Böylece bir doktor hastaya kaç doz antikor verdiğini öğrenecek. Türk Kızılayı olarak bu proje için plazma temin ediyoruz."

İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NEDİR?

Koronavirüse yakalanıp iyileşen hastaların kanından toplanan 'plazma' adı verilen sıvı, yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılıyor. Bu uygulamaya 'immün plazma' tedavisi deniliyor.