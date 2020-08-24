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    • 24.08.2020 15:07
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    Örgütün ekran yüzü ’tan taktiği! İlişkisini inkar etti

    Son dakika haberi... 'cü , tipik bir örgüt taktiğine sığındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erkan Akkuş’un emniyet ve savcılık sorgusunda terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddialarını reddettiği öğrenildi. Akkuş evinde yapılan aramada ele geçirilen “” adlı kitaptan da üzerinde ‘’ yazılı FETÖ elebaşı Gülen’e ait fotoğraftan da haberi olmadığını ileri sürdü.

    Akkuş’tan FETÖ taktiği! İlişkisini inkar etti

    Edinilen bilgilere göre, ile hiçbir bağlantısı olmadığını ileri sürerken, evinde yapılan aramada ele geçirilen '' adlı kitap ile '' yazılı örgüt elebaşı 'e ait fotoğraftan da haberdar olmadığını savundu. Akkuş'un, "FETÖ hakkında bildiklerinizi anlatınız" sorusuna şu yanıtı verdiği öğrenildi:

    "Bu yapının hakkında özel bir bilgiye sahip değilim. Ben bu yapının üyesi değilim. Bu yapının hiçbir faaliyetine yani gizli ve benzeri faaliyetlerine iştirak etmedim. Hiçbir karar alıcı mekanizmasında bulunmadım. Kanal Türk isimli yerde çalışırken bu yapının sohbetlerine 2-3 defa gittim. Sohbetlerden bir şey anlamadım hatta uyuya kaldım. Bu yapının yurtdışındaki okullarında ülkemiz için yapılan milliyetçi faaliyetlerini biliyordum, bu beni etkilemişti. 'da su kuyuları açma gibi faaliyetleri basından görüyordum ve beni bu yapının etkileyen tarafları bunlardır."

    Şüpheli 'a 12 Nisan 2016 tarihli "O paralel balonu birgün patladığında arkasına saklanan kim varsa kusurlarıyla ortada kalacak…" ile 24 Haziran 2016 tarihli "…Fransız ihtilalinin kudretli isimlerinden Maximillien Robespierre döneminden kısa bir kesit…Tarih uyarıp durmuş.." ve 11 Temmuz 2016 tarihli "Sizin saatleriniz olabilir ama zaman bizimdir" şeklindeki sosyal medya paylaşımları soruldu. Akkuş, bu paylaşımları örgüte destek olmak amacıyla yapmadığını söyledi.

    Hakkında soruşturma olduğunu bilmesine rağmen ifade vermek için gelmemesini ve firari duruma düşmesi ile ilgili ise "Korktuğum için" karşılığını veren şüpheli Akkuş, yurtdışına çıkmaya çalışmadığını savundu. Akkuş evinde yapılan aramada ele geçirilen "Çöl Denizi" adlı kitaptan da üzerinde 'Sayın Zeynep Hanım' yazılı FETÖ elebaşı Gülen'e ait fotoğraftan da haberi olmadığını ileri sürdü.

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