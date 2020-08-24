Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında vaka yoğunluğunun takip edilmesi amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni bir özellik daha geldi. Salgının başından beri çok fazla kez indirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, iOS ve Android kullanıcıları için yayınlanan güncellemeler ile birlikte yeni özellikleri bünyesine katıyor. Bu güncellemelerin son örneği, ihbarda bulun özelliğini uygulamaya getirdi.