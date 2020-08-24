KOVID-19 ile birlikte sosyal hayatla arasına mesafe koyan birçok kişi evde vakit geçiriyor. Bu süreçte vakitlerini online yayın platformu olan Netflix üzerinde geçiren kullanıcılara ise hackerlerin bir dizi tuzakları oluyor.
Aylık ödeme ile platforma erişim sağlamak yerine abartılı indirim ve hatta ücretsiz kayıt gibi fırsatları kullanıcılara sunan hackerlerin amaçlarının farklı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, arka planında kişisel verileri avlamak olan hackerlerin kimlik avı saldırılarına karşı kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
ONLİNE YAYIN PLATFORMLARI HACKERLER İÇİN BİR MADEN
Pandemi süreci ile birlikte online platformlara ilgi arttı. Bu durumun farkında olan hackerler ise duruma uygun tuzaklarla kullanıcıların kişisel verilerine erişmek istiyor.
NETFLİX İÇERİKLİ URL'LERİN SAYISI YÜZDE 853 ARTTI
Evlerine kapanan kişilere pandemi sürecinde çoğu yerden kimlik avı saldırısı gerçekleşti. Bunların arasında en dikkat çekeni ise Netflix bağlantılı URL linklerindeki artış oldu. Mayıs ayında yüzde 853 artış gösteren bu linkler, aslında hackerlerin kullanıcılara yönelik oluşturduğu oltalamaları barındırıyor. Kullanıcıların ücretsiz içerik izleme dürtüsüne yönelik gerçekleşen ve süreç içerisinde de birçok kullanıcıyı ağlarına düşüren hackerlerin odak noktasında ise kişisel veriler yer alıyor.
ÜCRETSİZ İÇERİK UĞRUNA KİŞİSEL VERİLERDEN OLMAYIN
Günümüzde hackerlerin kullanıcılar üzerinde uyguladığı sosyal mühendislik saldırıları her dönem değişebiliyor. Pandemi sürecinde online yayın platformlarının rağbet görmesinden dolayı saldırılarındaki içerikleri de ona göre güncelleyen hackerlere dikkat çeken uzmanlar, bu tarz platformlarla ilgili e-posta kutusuna düşen iletilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtirken, kişisel verilerin korunması için de öneride bulunuyor.