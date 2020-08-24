KOVID-19 ile birlikte sosyal hayatla arasına mesafe koyan birçok kişi evde vakit geçiriyor. Bu süreçte vakitlerini online yayın platformu olan Netflix üzerinde geçiren kullanıcılara ise hackerlerin bir dizi tuzakları oluyor.



Aylık ödeme ile platforma erişim sağlamak yerine abartılı indirim ve hatta ücretsiz kayıt gibi fırsatları kullanıcılara sunan hackerlerin amaçlarının farklı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, arka planında kişisel verileri avlamak olan hackerlerin kimlik avı saldırılarına karşı kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.